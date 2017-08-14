Samsung Galaxy Note 8'den gelen "büyük şeyleri" gösteriyor. Söz konusu telefon S Pen teknolojisi ile videoda öne çıkıyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni amiral gemisi modeli Galaxy Note'i New York'ta düzenlenecek bir etkinlikte dokuz gün içinde açığa çıkaracak. Duyurusunun öncesinde Samsung, telefonunuzdan bekleyeceğiniz şeyleri yeni bir videoda yayınladı. Ancak, teaser standartlarına göre bile, bu detaylara ışık tutar.

Samsung, daha sonra S Kalemi görüntüsüyle engellenen ve önceki fikirlerin revize edilmiş bir versiyonuyla yerine getirilen terimlerin bir listesini sunuyor. Örneğin, "adım" kelimesi "sıçrama" olur ve "kapalı" kelimesi "açık" olur. Klip, hashtag #DoWhatYouCant ile biter.

Video, Note 8'in kendisi hakkında neredeyse hiçbir şey söylemese de, görünüşe göre S Pen'i bu büyük yeni özelliklerin sağlayıcı olarak gösteriyor; Videoyu yönlendiren şey bu, "imkansız", "mümkün" olacak.

Samsung'un tescilli kalemi, ister daha iyi el yazısı tanıma sunmak isterse daha fazla işlev eklemek için olsun, Galaxy Note cihazlarının donanım ve yazılımının geri kalanı gibi yıllık yükseltmeler almaya meyillidir. Note 8'de S Pen'in sunabileceği herhangi bir fikri henüz yok, ancak teaser herhangi bir gösterge ise, önemli bir şey olacak.

"Samsung'ta ilerlemenin önündeki en büyük engelle yapamadığınızı düşünüyoruz, bu nedenle her yeni cihaz ve serviste, potansiyelinizi açığa çıkarmaya yardımcı olacak, yaratıcı ifade için daha büyük platformlar kullanarak, yakalayacak daha büyük araçlar bulmayı hedefliyoruz. Değerli anlar ve fikirlerinizi hayata geçirmenize yardımcı olan daha büyük yenilikler "olarak nitelendiren Samsung'un iddialı olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Samsung, bu sene S Pen teknolojisi ile özel bir şeyler sunmayı düşünüyor.

Peki sizce Note 8 başarılı olacak mı?