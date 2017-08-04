Samsung'un bir sonraki amiral gemisiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Samsung Galaxy Note 8 daha geç çıkacak.

Galaxy Note 8 hemen hemen burada ve alkışlayan leaker Evan Blass (aka @evleaks) Samsung'un sürprizlerini mahvetmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Blood, bu haftanın başında ayrıntılı basın görüntüleri ortaya çıkardığı için şimdi tam ve nihai şartnameyi yayınladı.

Yaklaşan IFA 2017 fuarıyla önümüzdeki bir kaç hafta, akıllı telefon dünyasında oldukça yoğunlaşmaya başlıyoruz. Samsung, 23 Ağustos'ta New York'ta gerçekleşecek olan Galaxy Note 8'in devamı olan Galaxy Note 8'i piyasaya çıkaracaktı.

Samsung Galaxy Note 8 çıkış tarihinin beklenenden daha geç olacağı ileri sürüldü. Bugün analistler tarafından ortaya atılan iddiaya göre Samsung Galaxy Note 8'in çıkış tarihi ertelendi.

Peki siz Note 8'in başarıya ulaşacağını düşünüyor musunuz?