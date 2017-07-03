Samsung'un sevilen serisi Note'un yenisini almak isteyenlere kötü bir haberimiz var. Söz konusu yeni bilgiye göre Galaxy Note 8 çok pahalı olacak.

Samsung sevenlerini üzecek bir haber daha Galaxy Note 8 cephesinden geldi. Parmak izi sensörünü ekranın altına yerleştirmeye yarayan teknoloji Note 8'de yer almayacaktı. Bu teknolojiyi hali hazırda yetiştirmeyeceği için Samsung'un yer vermediği belirtildi. Ancak tek olumsuzluk bu değil. Şimdi ortaya çıkan yeni bilgiye göre Galaxy Note 8'in beklenilenden daha pahalı olacağı.

Koreli bir web sitesnin ismini açıklamadığı bir Samsung Electronics yöneticisi söz konusu iddiaya göre giriş seviyesindeki 64 GB'lık Galaxy Note 8'in fiyatının 1100 dolardan başlayacağını açıkladı. Yani 64 GB'lık Galaxy S8 Plus'tan 250 dolar pahalı olup iPhone 7 Plus'a kıyasla ise 130 dolar daha pahalı olacak.

Galaxy Note 8'in bu yıl 128 GB'lık bir modeli de tanıtılacak. Dolayısıyla fiyata da bu yansıyacak. Note 8'in şimdiye kadar ki en pahalı Samsung telefon olması bekleniyor öyle ki nasıl iPhone 8'in en pahalı telefon olması bekleniyorsa.

Peki sizce bu pahalı fiyatlara rağmen ilgi görecek mi?