Güney Koreli teknoloji devi Türkiye'deki kullanıcıların güncellemeyi alabilmesi adına kolları sıvadı.

Samsung Nougat'ı dağıtmak için start vermek üzere. Bununla birlikte Android 7.0 Nougat güncellemesi geliyor. Samsung Galaxy J7 için Android Nougat tarihi kesinleşti. Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Günde 100'den fazla sorulan sorulara dayanamadı. Merakla beklenen güncelleme takvimi hakkında net bir takvim paylaştı.

Samsung için Galaxy J serisinin gelişi bir dönüm noktasıydı. Ortaya çıkan raporlar bunun aksini iddia etmiyordu. Satışları gayet iyi olan bir telefon için güncellemenin bu kadar gecikiyor olması kullanıcıları üzebilir. Samsung'un elbette bunu düşünmesi gerekirdi..Samsung Galaxy J7'ye Android'in yeni güncellemesi Nougat 7.0 ne yazık ki Temmuz ayında gelecek. Kullanıcılar bu güncelleme için daha çok bekleyecek.

Samsung'un orta seviye üst seviye özelliklere ve performansa sahip telefonu ülkemizde çok beğenilmiş olup iyi satışları olmuştu. Güncellemenin bu kadar gecikmesi gerçekten üzücü.

Peki siz güncellemenin Temmuz ayında gelecek olması hakkında ne düşünüyorsunuz?