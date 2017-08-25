Samsung Galaxy J7 +, çift arka kameralı metal unibody tasarımı ile Tayland'da ortaya çıktı.

Samsung, beklenen Galaxy Note 8 anonsunun ardından iki kamera modasını nihayet açmış oldu. Ve bildirildiğine göre her biri Tayland'da ortaya çıkan iki arkaya bakan kameraya sahip telefon sızdırıldı.

Kuşkusuz Çin ve diğer Asya pazarlarına da yön veren Galaxy J7 +, birkaç temel özellik değiştiren genel görünümünde J7 (2017) karşılaşmasına benziyor.

Birinci sınıf metal unibody yapısı ile 5.5 inç nispeten ama son derece uygun görünüyor, kısa süre sonra siyah, altın ve pembe renk seçenekleri ile satışa çıkması ön görülüyor. Web taramadan multimedya tüketimine ve hatta zorlu mobil oyunlara kadar her şeyde yeterli performansı sağlamak için 4GB RAM ile gelebilir. Açıklanmayan bir oktan çekirdekli işlemci (Exynos 7870?) olabilir.

Elbette, Samsung Galaxy J7 +, sırasıyla f / 1.7 ve f / 1.9 diyaframı entegre eden sırtında bir çift 13 ve 5MP'lik kamera ile, saygın bir kameralıfon olmak üzere şekilleniyor.

Açıkçası, Note 8'in ikili 12MP düzenlemesinden daha az büyüleyici özelliği de var, ancak "güzel bokeh atışlarını" aldıktan sonra arka plan bulanıklığı ayarlaması için Canlı odak işlevini ödünç alıyor.

J7 Plus'daki tek ön yüz camı, 16 megapiksel çözünürlüğün üstesinden gelmemekte ve Bixby desteği Samsung'un en yeni amiral gemilerinden ödünç alınan bir diğer özelliktir. Cihazın yazılım tarafında Android 7.1.1 Nougat'ı çalıştırması beklenen bu orta sınıf, Full HD ekran çözünürlüğü, çift SIM ve microSD gibi 32GB dahili depolama alanına sahip. Pilin 3000 mAh'den daha büyük olmaması çok kötü.