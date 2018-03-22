Samsung Galaxy J8 ve Galaxy J8 Plus adında iki yeni Galaxy J akıllı telefon üzerinde çalışıyor olduğu söylentileri doğrulanıyor..

Samsung Galaxy J7 (2018) resmi lansman öncesinde çevrimiçi olarak görüldü. Samsung Galaxy J7 (2018), adından da anlaşılacağı gibi geçen yılki Galaxy J7'nin (2017) devamı olacak. Şirketin mevcut akıllı telefonlarının 2018 versiyonu hattında sahip olduğu görülüyor. Böyle bir cihaz çevrimiçi olarak tespit edildi.

İlginç bir şekilde, Galaxy J7 (2018), farklı bir model numarasıyla (SM-J737P) de olsa, Geekbench üzerinde yakın zamanda görülmüştür. Kıyaslama listesine göre, önümüzdeki cihaz 2GB RAM ile eşleştirilmiş bir 2.2GHz Exynos 7885 okta çekirdekli yongaya sahip olacak.

Bu sızıntıları perspektif haline getirmek için Galaxy J7'ye (2017) hızlıca bakalım. Geçen sene piyasaya sürülen akıllı telefon, 5.5 inçlik bir 1080p Super AMOLED ekran, Exynos 7870 okta çekirdekli SoC, 3GB RAM ve 16GB genişletilebilir depolama kapasitesine sahiptir. Cihaz ayrıca arka ve ön tarafta 13 megapiksel kamera, 3,600 mAh batarya ve sıçrama direnci için IP54 sertifikası ile birlikte geldi.