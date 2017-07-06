Samsung'un J serisinin yeni üyesi bugün güncellendi. Bununla birlikte aileye yeni bir üye daha eklendi.

Samsung'un orta düzey telefonlarına rağbet devam ediyor. Yaklaşık 1 ay kadar önce Galaxy J 2017 ürün ailesini tanıtmış yeni modellerin sinyali verilmişti. Galaxy J3, Galaxy J5 ve Galaxy J7'den sonra şimdi de bir yenisi daha geldi. Samsung, yeni modele Galaxy J5 Pro ismini verdi.

Samsung Galaxy J5 Pro Özellikleri

Daha fazla RAM ve depolama alanı bulundurması beklenen telefonda bu beklenenler gerçekleşti. Bir önceki modellerinde bulunan 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanının aksine 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunduruyor. Ancak diğer özellikleriyle J5'e sadık kaldığını görüyoruz.

Samsung Galaxy J5 Pro, 1.6GHz octa çekirdekli Exynos 7870 işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB'a kadar genişletilebilen 32GB dahili depolama birimini içeriyor. Telefon, 720 piksele 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5.20 inç dokunmatik ekran ile birlikte geliyor.

Samsung Galaxy J5 Pro, kameralar söz konusu olduğunda hem önde hem arkada 13 megapiksellik kamera bulunduruyor. Samsung Galaxy J5 Pro, Android 7.0'ı çalıştırıyor ve 3000mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. Ölçüleri 146.30 x 71.30 x 7.90 olan telefonun bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM, 3G ve 4G bulunuyor.

Samsung Galaxy J5 Pro Fiyatı

Taylant'ta bugün satışa sunulacak olan telefon 300 doların altında bir etikete sahip ancak şimdilik ülkemizde satışa girmeyecek. Bununla birlikte başka pazarlara açılıp açılmayacağı da bilinmiyor.

Peki siz Samsung'un J serisini nasıl buluyorsunuz?