Samsung'un 2017 model Galaxy J5 Prime'ın özellikleri testlerde görüldü...

Cihazın model numarası SM-G570 olan Samsung Galaxy J5 Prime (2016) geçtiğimiz yılın Eylül ayında piyasaya sürüldü. Model numarası SM-G571 olan yeni bir Samsung telefon, GFXBench kıyasmala platformunda ortaya çıktı. SM-G571'in Samsung Galaxy J5 Prime (2017) olarak tanıtılması tahmin ediliyor.

SM-G571'in GFXB listesine göre, akıllı telefonun 720x1280 piksel HD çözünürlüğü destekleyen 4.8 inç ekrana sahiptir. 1.4 GHz dört çekirdekli işlemciye sahip olan cihaz Exyones 7570 yonga seti ve 3GB RAM ile gelecek.

İddialara göre, Galaxy J5 Prime'ın (2017) dahili deposu 32 GB ile beraber 13 megapikselli bir arka kamerası ve 8 megapiksel çözünürlüklü ön kamera ile donatılması beklenmektedir. Telefonun ön ve arka yüzünde HD video çekim desteğide taşımaktadır.



Galaxy J5 Prime (2016) 5 inç ekrana sahipti. Bununla birlikte, telefonun teknik özelliklerinin geri kalan kısmı SM-G571 telefonunki ile aynıdır. Söylenen Galaxy J5 Prime'ın (2017) piyasaya çıkış tarihi konusunda bir onay yok. Geçen sene aynı ay başlatılan modelin bu yıl eylül ayında resmi olarak tanıtılması gerekiyordu.

Güney Koreli şirketin 2017 amiral gemisi telefonlarını zaten tanıttığına göre, daha ucuz akıllı telefonların piyasaya sürülmesi konusunda yoğun olarak çalışıyor gibi görünüyor.



Siz Galaxy J5 Prime'ın özelliklerini nasıl buldunuz?