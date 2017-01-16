Samsung'un yeni telefonu söylentilerin ardından nihayet resmi web sitesinde tanıtıldı. Samsung Galaxy C7 Pro'nun özellikleri ve fiyatı haberimizde..

Çok fazla söylentiden sonra nihayet Güney Koreli üretici telefonu resmn duyurdu. Web sitesinde resmen tantılan telefon Kasım ayında AnTuTu'da göründüğü gibi.. Dilerseniz cihazın özelliklerine göz atalım..

Samsung Galaxy C7 Pro'nun özellikleri

5.7-inch 1080p Super AMOLED (daima açık ekran)

2.2 GHz octa-core Cortex-A53 Snapdragon 625 işlemci

4GB RAM

64GB dahili bellek

microSD ile 256GB'a kadar arttırılabilir hafıza

Android OS

16 megapiksel LED flaş, f/1.9 açıklığında arka kamera

16 megapiksel ön kamera

Çift SIM

Parmak izi sensörü

3300 mAh pil

2.2 GHz octa-core Cortex-A53 Snapdragon 625 işlemci

Çift tonlu LED flaşlı f/1.9 diyaframlı 16 MP'lik kamera bulunduran telefon hem ön hem arka kapağında aynı kamerayı taşıyor. Parmak izi sensörünün yanısıra Samsung Pay sistemi ile birlikte gelen cihaz altın, gül-altın, koyu mavi renk seçenekleriyle geliyor.

Çin'de ön siparişe çıkacak!

Samsung Galaxy C7 Pro'nun 16 Ocak'ta ön siparişe sunulması bekleniyor.

Samsung Galaxy C7 Pro'nun Fiyatı!

Şirket henüz Samsung Galaxy C7 Pro'nun fiyatını açıklamış değil. Daha fazla ayrıntı bulduğumuzda size haber vereceğiz.