Samsung Galaxy C7 Pro için gerçek görüntüler sızdırıldı. İşte yeni model ile ilgili ilk kareler

C5 Pro ve C7 Pro, Samsung'un portföyündeki C9 Pro ile birlikte son dönemlerde Samsung’un en önemli güçlerinden birisi olmayı başardı. Koreli şirket bu seriyi geliştirdikten sonra yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başarırken, yeni telefonlar ile ilgili yapılan sızdırmaların ardından şimdi telefonların gerçek fotoğrafları da sızdırılmaya başlandı.

Samsung Galaxy C7 Pro Teknik Özellikleri Neler?

Galaxy C7 Pro ve ya SM-C7010 model numarasıyla gelen telefon, ilk günden itibaren oldukça ilgi çekiyor. Sızdırılan görüntülerde altın rengindeki bir model görülüyor. C9 Pro'nun pembe altın renklerinde de paylaşılması bekleniyor.

Galaxy C7 Pro, 5.7-inç 1080p dokunmatik ekran, Snapdragon 626 yonga seti, 4GB RAM, 64GB depolama alanı, 16 MP kamera ve 3,300 mAh pil ile birlikte geliyor. Android 6.0.1 Marshmallow'la çalışacak cihaz ilk önce Çin'de piyasaya sürülecek. Cihazın etiket fiyatının ise 404 Dolar olması bekleniyor.

Samsung Galaxy C7 Pro için sızdırılan görüntüler sonrasında yeni modellerin tasarım açısından çok daha iyi bir hale getirildiği görülürken, şu ana kadar telefonun satış planları ile ilgili detaylar paylaşılmadı. Bu bakımdan Avrupa ve diğer bölgelerde telefonun ne zaman satışa çıkacağı bilinmiyor.