Geçen hafta Samsung Yeni Galaxy Serisi C telefonunun çift kameraya sahip olacağı bildirildi. Bir kaç gün sonra da bu telefonun sözde adı ortaya çıkmıştır..

İyi görünümlü telefon, GFXBench'te bir kez daha ortaya çıktı bu sefer model numarası SM-J730. Sızıntıyı yapan kaynak ayrıca, Samsung Galaxy C10'un iddia ettiği bir eskizle tweet yaptı. Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından yayınlanan bir dizi belge, SM-N935S, SM-N935K ve SM-N935L model numaralı üç akıllı telefonun sertifikasını aldığını gösteriyor. Daha önce fark edilen SM-J727VL varyantının Galaxy J7 2017'nin dünya çapında varyantı olması bekleniyor. Yakışıklı, GFXBench'te bir kez daha ortaya çıktı, bu sefer model numarası SM-J730'la. Sızıntı tetikleyicisi ayrıca, Samsung Galaxy C10'un iddia ettiği bir eskizle tweet yaptı.

Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından yayınlanan bir dizi belge, SM-N935S, SM-N935K ve SM-N935L model numaralı üç akıllı telefonun sertifikasını aldığını gösteriyor. Daha önce fark edilen SM-J727VL varyantının Galaxy J7 2017'nin dünya çapında varyantı olması bekleniyor.

Geçtiğimiz birkaç yılda Samsung, Galaxy S serisi amiral gemilerinin "Aktif" bir çeşidini piyasaya sürdü. Samsung Exynos 7870 1.5 GHz octa-core işlemci ve 3GB RAM ile güçlendirilmişti. Ayrıca, Mali T830 GPU ve Android 7.0 Nugası işletim sistemi bulunuyor. Tek bildiğimiz, Samsung'un çift arka kameralı akıllı telefonunun bu hafta sonra açığa çıkaracak olması bunun dışında diğer özellikler tamamen iddia. Ayrıca Bluetooth bağlantısı, WiFi ve NFC özellikli olması bekleniyor. Akıllı telefonda bir ivmeölçer, bir Küresel Konumlandırma Sistemi alıcısı, bir jiroskop, bir ışık sensörü ve bir yakınlık sensörü mevcut olacak.

Daha önceki çok sayıda rapora göre Samsung Galaxy J7 (2017), 1920 x 1080 çözünürlüklü 5.5 inç tam HD ekrana sahip olacak. Çift kamera ile donatılmış bir akıllı telefon görmemiz şaşırtıcı olmayacaktır. Daha önce de belirttiğimiz gibi, ABD'de Exynos yerine Snapdragon yonga seti gelecek.Spesifikasyonlar büyük olasılıkla aynı kalacak ancak geçmişte görülen aktif değişkenler biraz daha büyük pillerle geliyor; bu nedenle Galaxy S8 Active ürününde bulunan 3.000mAh pil paketinden daha büyük bir pil varsa şaşırtıcı olmayacak.

Şirket ayrıca diğer Asya pazarlarında satabilir. ABD varyantı Qualcomm Snapdragon 425 dört çekirdekli yonga setinde çalışırken, dünya çapındaki versiyonu Samsung'un kendi geliştirdiği octa-core Exynos 7870 yongaseti ile güçlendirmesi bekleniyor.