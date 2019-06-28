180 derece dönebilen pop-up kamera sistemiyle gelmesi beklenilen Galaxy A90 için önemli bir iddia bugün Onleaks'tan geldi.

Üstün özellik belirtileri ve isteğe bağlı 5G söylentileri ile Samsung Galaxy A90 oldukça etkileyici olacak şekilde şekilleniyor, ancak sahip olamayacağı şeylerden biri de Samsung Galaxy A80 kameralarından çıkan pop-up mekanizması gibi görünüyor.

Saygın bir sızıntı hesabı olan Onleaks'a göre pop-up ve yada kaydırıcı kamera beklendiği gibi olmayacak. Samsung Galaxy A90 cep telefonunun en önemli özelliklerinden biri olduğu için Samsung Galaxy A80 ile aynı modelde daha yüksek kaliteli ve muhtemelen daha pahalı bir model olduğu göz önüne alındığında, bu biraz hayal kırıklığı yaratıyor.

Elbette bunun bir iddia olduğu göz önünde bulundurulmalı. Bununla birlikte, pop-up kameralar da dayanıklılık endişeleriyle birlikte geldiğinden, bu kötü bir şey değildir, bu yüzden Galaxy A90'ın alıcılarını açısından bu bir avantaj da olabilir.

Peki siz pop-up kamera hakkında ne düşünüyorsunuz?