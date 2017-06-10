Geekbench testinde ortaya çıkan Samsung Galaxy A9 Pro, Android 7.0 Nougat ile görüntülendi. Bu olası birşey. Çünkü bu Samsung'un bir Pro modeli.

Samsung'un eski akıllı telefonlarından biri şimdilerde Android 7.0 Nougat güncellemesine hazırlanıyor olabilir. Samsung'un eski akıllı telefonlarından biri olan Galaxy A9 Pro, yakında Android 7.0 Nougat'a kavuşabilir. Android 7.0 Nuga çalıştıran Galaxy A9 pro, karşılaştırma web siteleri GFXBench ve Geekbench'te görüldü. Akıllı telefon şu anda Android 6.0.1 Marshmallow'da çalışıyor. Bu, Samsung'un yakında Galaxy A9 Pro'nun Android 7.0 Nougat güncellemesini sunabileceğini gösteriyor.

Android O sadece birkaç ay içinde piyasaya sunulması nedeniyle, Galaxy A9 Pro'nun Android 7.0 Nougat güncellemesi oldukça geç görünüyor. Bununla birlikte, Android işletim sisteminin resmi olarak piyasaya sunulmasından bu yana nasıl uzun bir zaman aldığı göz önüne alındığında bu şaşırtıcı değil. Aslında, Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge sadece bu Ocak ayında Android 7.0 Nougat güncellemesini aldı. Samsung, geçen mart ayında Galaxy A9, Galaxy A9 Pro'nun güçlendirilmiş versiyonunu Çin'de başlatmıştı.

Samsung Galaxy A9 Pro teknik özellikleri

Galaxy A9 Pro'nun 6 inç ekranında Corning'in Gorilla Glass 4 korumasına sahip Full HD Super AMOLED çözünürlüğü bulunuyor. Akıllı telefon, 1.8GHz işlemci ile çalışan Qualcomm'un Snapdragon 652 octa çekirdekli işlemcisini çalıştırıyor. Phablet, 4GB RAM ve 32GB dahili depolama ile birlikte geliyor ayrıca bu microSD kartı ile daha da genişletilebiliyor. Kamera departmanında Galaxy A9 Pro, optik görüntü sabitleme (OIS) ve LED flaşlı 16 megapikselli bir arka kamera sunuyor. Ön tarafta 8 megapiksel kameraya sahiptir.

Galaxy A9 Pro'nun 5.000mAh'den 32 saate kadar konuşma süresi ve 20 günden fazla bekleme modunda sağlanması söyleniyor. Pil aynı zamanda Hızlı Şarj Desteği ile birlikte geliyor. Phablet'te bulunan bağlantı seçenekleri çift SIM desteği, 4G LTE, Wi-Fi 802.11 ve Bluetooth v4.2'yi içerir. Galaxy A9 Pro ayrıca Home düğmesine yerleştirilmiş bir parmak izi tarayıcıya sahiptir.

Peki siz Nougat güncellemesi için ne düşünüyorsunuz?