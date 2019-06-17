Samsung Galaxy A8 Star Android Pie güncelleme ile kullanıcıları daha iyi bir deneyim bekliyor.

Samsung Galaxy A8 Star Android Pie güncelleme ile kullanıcıları daha iyi bir deneyim bekliyor. Samsung şimdi Galaxy A8 Star için Android 9 Pie firmware güncellemesini yayınladı, Galaxy A9 Star Çince versiyonunu güncelledikten birkaç gün sonra G885FOLM2BSF8 ürün yazılımı, Samsung'un yeni One UI'sini ve Mayıs güvenlik düzeltme ekini getiriyor.

Şu anda Vietnam'daki Galaxy A8 Star sahipleri bu güncellemeyi aldılar ve daha fazla ülkenin yakında bu güncellemeye kavuşmasını bekliyoruz. Kullanıcı arabirimi, daha büyük simgeler, karanlık mod ve daha zarif bir tasarımla telefonun görünüşünü ve verdiği hissi önemli ölçüde geliştiren yeni güncellemeyle birlikte Samsung, Galaxy A8 Star kullanıcılarını memnun edecek gibi görünüyor.

Samsung, yılın başından bu orta seviye telefonlarını güncellemeye devam ediyor. Galaxy M20 ve M10, Galaxy J7 ve J7 Pro, Galaxy A8'leri güncelleyerek kullanıcılarının beklentilerini karşılıyor.

Peki siz Samsung telefonlarını nasıl buluyorsunuz?