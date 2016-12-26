Samsung Galaxy A5 (2017) Görüntüleri Sızdırıldı

Bu sabah gelen bilgilerde telefonun dört farklı renkteki basın fotoğrafları dağıtıldı. Telefonun görünümüne ek olarak, bugünkü yeni sızıntı da telefonun teknik özellikleri de ortaya çıktı. Fotoğrafların kaynağına göre, Galaxy A5 (2017), 1080 x 1920 çözünürlüklü 5.2 inç ekrana sahip olacak.

Samsung Galaxy A5 (2017) Teknik Özellikleri Neler?

Octa-core 1.8GHz CPU ve Mali-T860 MP4 GPU'lu, Exynos 7880 yonga seti telefonun en önemli donanımları arasında. 3 GB RAM, 32 GB depolama alanı ile birlikte gelecek telefon, performans anlamında oldukça başarılı. Telefonda dikkat çeken önemli bir detay ise arka ve ön kameraların her ikisinin de 16MP kalitede gelmesi. 3000mAh'lik bir batarya düşük kalsa da telefonun hızlı şarj özelliği ile bu konuda çok büyük bir problem yaşanması bekleniyor.

Samsung Galaxy A5 (2017), 7.8mm ince bir tasarıma sahip. Parmak izi tarayıcısı ve IP68 sertifikasyon derecesi de telefonun ek özelliklerinden olacak. Özellikle IP68 telefonun yaklaşık 30 metre derinliğe kadar su içerisinde sorun yaşamadan kalabilmesini sağlayacak.

Samsung Galaxy A5 (2017) Ne Zaman Tanıtılacak?

Telefonun önümüzdeki ay Las Vegas'ta düzenlenecek CES’te tanıtılması bekleniyor. Üstelik CES'te A5’in yanı sıra Samsung Galaxy A3 (2017) ve Samsung Galaxy A7 (2017) de bekleniyor.