Samsung'un orta seviye telefonlara düşkünlüğünü hemen hemen hepimiz biliyoruz. Şimdi de Galaxy A4 2017 modeli için dedikodular başladı. Peki yeni telefon nasıl olacak?

Samsung Electronics firması tarafından üretilen ve muhtemelen Galaxy A4 (2017) olan SM-A450F model cihaz, dün Bluetooth Özel İlgi Grubu (SIG) tarafından onaylandı ve Washington merkezli Kirkland ajansları bir dizi test yayınladı.

Perşembe günü ürünün ayrıntılarını gösteren belgeler ortaya çıktı. Aynı model numarası hafta sonu boyunca Wi-Fi Alliance (WFA) veri bankasında zaten göründü ve bazı endüstri gözlemcileri Samsung'un orta sınıf bir Android telefon olduğunu belirtti. Galaxy A4 2017 modeli neredeyse netleşti. Bu yıl piyasadaki yerini alacak.

Cihaz, daha önce Samsung'un tescilli kullanıcı arayüzü ile gelişmiş olan Android 7.1.1 Nougat'ı piyasaya çıkardığı ve Bluetooth SIG listesinde bu olasılığı doğrulamadığı halde sözde Galaxy A4 (2017) tarafından desteklendiği açıklandı.

Güney Kore tüketici elektroniği üreticisinin bu yılın başlarında piyasaya çıkardığı yeni bir Bluetooth standardı olan Bluetooth 5.0, Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın ilk desteklenen telefonları oldu.

Bluetooth SIG listesi doğruysa ve olmadığına inanmak için bir sebep yoksa Samsung, artık Bluetooth 5.0 desteğini bir dizi diğer erişilebilir modeline genişletmek istiyor. Orta sınıf Galaxy A serisi gibi. Bluetooth 5.0'ı desteklediği düşünülen bir diğer Samsung yapımı cihaz Seul merkezli orijinal ekipman üreticisinin Ağustos ayı sonlarında piyasaya çıkarmayı planladığı Galaxy Note 8'dir.

Galaxy A4 2017 modeli muhtemel özellikleri!

Galaxy A4 (2017) hakkındaki ayrıntılar şu ana kadar nispeten azdı ve bazıları, telefonun muhtemelen 2.5D camla korunacak olan 5 inçlik Süper AMOLED ekrana sahip olacağını iddia ediyor. Elbette bunlar doğrulanmamış söylentilerden oluşuyor.



Orta ölçekli bir cihaz olan Galaxy A4 (2017), 3GB RAM, 32GB dahili flash bellek, bir mikro SD kart yuvası ve 3.000mAh pil aldığı dedikodular arasında yerini alıyor. Cihazın HD ekran bulunduracağı da düşünülüyor. Samsung muhtemelen bu cihazı kendi Exynos yongalarından biriyle donatacak.

Son olarak, son raporlar akıllı telefonun 13 megapiksel tek bir sensör ve bir LED flaş ünitesinden oluşan geleneksel birincil kamera kurulumu ile birlikte gönderileceğini gösteriyor. Sözde Galaxy A4 (2017) hem Bluetooth SIG hem de WFA tarafından sertifikalandırılmış durumda olan cihaz bu yıl piyasaya çıkacak.