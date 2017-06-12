Samsung Galaxy A3 2016 için Android Nougat güncellemesi!

Samsung'un önemli telefonlardan biri olan Samsung Galaxy A3 2016 için Nougat güncellemesi yaygınlaşıyor.

12 Haziran 2017 16:34 Mobil

Android 7.0 Nougat güncellemesi, Galaxy A5 (2016) ve Galaxy A5 (2016) 'dan aldıktan birkaç gün sonra Samsung Galaxy A3'e (2016) geldi.

Güncelleme, 1 GB'ın biraz altındadır ve A310FXXU3CQE6 sürüm numarasını taşıyor ve gelişmiş bildirimler gibi Android Nuga özelliklerinin yanı sıra yeni güç tasarrufu ve performans modları gibi Samsung'a özgü faydaları da beraberinde getiriyor. En yeni yazılım 1 Mayıs Android güvenlik yamalarını da içeriyor.

Galaxy A3 2016, Android 5.1.1 Lollipop'u çalıştıran Aralık 2015'te piyasaya sürüldü, bu yüzden Android Nougat'a yapılan bu güncelleme, cihazın aldığı son büyük güncelleme olacak. Android telefonlar genelde yaklaşık 24 ay boyunca desteklenmektedir ya da güncellemelere değer iki büyük güncelleme olsa da, maalesef bu her zaman geçerli değildir.

Galaxy A3 2016'yı yine Nougat'a yükseltmeyi düşünüyor musunuz? Güncelleme için düşündüklerinizi yorum olarak bildirebilirsiniz.

sindar-okay
Şindar OKAY
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Çayı seven, çay sevmeyeni anlamayan ne yazık ki işi gereği genelde soğuk çay içen bu dertten muzdarip.. Ayrıca iki nokta cemiyetinin başkanı (..) Hayatı genel anlamda çay ve bilgisayar ile geçer. Teknoloji alanında makale ve haber ve analizler yazdı. Hizmetlerin gerçek kullanıcıları nasıl etkilediği hakkında bilgiler ile ilgileniyor..
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