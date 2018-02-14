Samsung, Galaxy S8 için yayınladığı Android Oreo güncellemesiyle çok tepki toplayan emojilerini düzenledi...

Samsung, dün aralarında Türkiye'ninde bulunduğu 5 farklı ülkede Galaxy S8 için android Oreo güncellemesini yayınladı.

Android Oreo ile Samsung Experience 9.0 arayüzüne kavuşan Galaxy S8, kullanım deneyimini yeni özellikleri ile arttırmanın yanısıra tepki toplayan Emojilerini de yeniledi.

Samsung Experience 9.0 arayüz güncellemesi ile Samsung'un Emojileri de diğer firmaların emojileri gibi daha sade bir tasarıma kavuşuyor.

Şimdilik sadece Experience 9.0 arayüzünü kullanan telefonlara gelen bu emoji düzeltmesi, önümüzdeki aylarda Oreo alacak olan diğer Galaxy modellerine de gelecektir.



Galaxy S8'e Oreo ile gelen yenilikler

Ana ekrandaki uygulamalara 3D Touch benzeri kısayol özelliği geldi.

Resim içinde resim (PiP) modu eklendi.

Klavye güncellendi.

Bluetooth bağlantısı artık yüksek çözünürlüklü sesleri destekleniyor.

Samsung Pass ile uygulamalara şifre konulabiliyor.

Güvenli klasör, tuş kilidi yapılana kadar açık durdurulabiliyor.

Otomatik doldurma özelliği eklendi..

Bildirim merkezi baştan aşağıya yenilendi.

Klavye üzerinden GIF arama özelliği eklendi.

Siz Samsung'un yeni emojilerini nasıl buldunuz?