Samsung tarafından yapılan açıklamalarda, markanın Note 7 sonrasında ekonomik durumu ile ilgili bilgiler paylaşıldı. İşte detaylar.

Samsung yaz aylarında piyasaya sunduğu Galaxy Note 7 modeli nedeniyle ciddi bir süreçten geçerken yapılan açıklamalarda markanın özellikle faaliyet kârı konusunda etkileyici bir istatistiğe imza attığı belirtildi. Uzun zamandan beri Samsung’un ekonomik anlamda mevcut durumu merak edilirken firma tarafından paylaşılan faaliyet raporu markanın beklentinin de üzerine çıktığını gösterdi.

3 Yılın Ardından Rekor Geldi!

Bu açıklamalarda son 3 yıllık en yüksek faaliyet kârının elde edildiği açıklanırken, özellikle Note 7 sonrasında bu açıklamaların yapılması markanın güç kaybetmediğini gösterdi. Note 7 olayları nedeniyle oldukça zorlu bir süreçten geçen Samsung, tüm bu zorlu sürece rağmen oldukça etkin bir durumda.

Ekran Satışları Samsung’u Kurtardı

Özellikle ekran satışı ile birlikte ciddi bir kar elde etmeyi başaran, Samsung pek çok farklı telefon üreticisi ile de bu konuda işbirliğine gitmiş durumda. Bu açıdan önümüzdeki günlerde Galaxy Note 7’nin tamamen etkisini yitirmesi sayesinde Samsung çok daha iddialı ve yüksek satış rakamlarına ulaşabilecek düzeyde.

Yapılan açıklamalar tüm dikkatler Samsung üzerine çekilirken açıklanan rapora göre Samsung, Ekim ve Aralık dönemi arasında 7.3 milyar dolarlık faaliyet karına ulaştı. 2013 yılı itibariyle bu en yüksek kar olarak kayıtlara geçti. Bu açıdan Galaxy Note 7 modeliyle yüksek zarar yaşamış olsa da şu an için ekonomik anlamda her şeyin yolunda olduğu rahatlıkla söylenebilir.