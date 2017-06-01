Samsung, Samsung Connect Home Akıllı Wi-Fi Sisteminin 4 Haziran'dan itibaren ön siparişe geçeceğini duyurdu ve söz konusu tarihte Best Buy aracılığıyla satışa sunulacak.

Samsung Connect Home, 16 Temmuz'dan itibaren ABD genelinde kullanıma sunulacak. Satışa sunulmadan önce ön sipariş verebilmeniz için iki haftadan az zamanınız olacak. Samsung, aslında 'evdeki her oda için hızlı, güvenilir Wi-Fi kapsamını bir araya getiren' ilk Akıllı Wi-Fi Sistemi olduğunu ve Samsung'un akıllı ev platformu Samsung SmartThings ile bağlantı kurduğunu söyledi.

Merak eden sizler için, Samsung Connect Home Akıllı Wi-Fi sistemi aslında üçlü veya tekli olarak mevcuttur. Eviniz 1,500 fitkare ayağa çıkarsa, tek bir Connect Home sizin için doğru olur ve eğer bundan büyük ve 4,500 feetkareye kadar çıkarsa, her şeyi örtmek için üç paket almalısınız. Birincisi 169.99 dolar, ikinci fiyat ise 379.99 dolar.

Samsung'un SmartThings Hub platformuna bağlı olmanın yanı sıra, bu cihaz aynı zamanda ek cihazlar bağlayabileceğiniz ve hepsinin evde işyerinizde bir ağ ağı olmasına izin verebileceğiniz genişletilebilir bir ağ Wi-Fi şebekesi sunuyor. Samsung ayrıca, bu cihazlarla oluşturduğunuz ağın son derece güvenli olduğunu ve otomatik güncellemelerinin pakete dahil edildiğini de ekliyor.

Her şeyin ötesine geçen Samsung, kurulum sürecinin gerçekten basit olduğunu söylüyor; çünkü şirketin Samsung Connect uygulaması bir adım adım ilerleyecek. Şimdi, her şeyin üstünde, Samsung Connect Home Smart Wi-Fi sistemi cihazları gerçekten kompakt ve ev kurulumunuza kolaylıkla dahil edilebilir.

Peki siz akıllı cihazların tek çatı altında toplanması için ne düşünüyorsunuz?