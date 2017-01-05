CES 2017de yer alan Samsung, yeni Chromebook modellerinin tanıtımını yaptı. İşte yeni Chromebook Plus ile ilgili detaylar.

Las Vegas’ta başlayan CES, farklı modellere de sahne oluyor. Samsung tarafından yapılan tanıtımlar sonrasınad Chromebook Plus modeli dikkat çekerken, Samsung Chromebook Plus ile Chromebook sektörüne de iddialı bir model sunmayı başardı.

Chromebook Plus Özellikleri neler?

Chromebook Plus ile birlikte Chromebook Pro adı verilen ikinci bir seçeneği de yaratan Samsung, böylece Chromebook konusunda kişielre iki güçlü seçeneği sunacak.

Chromebook Plus Teknik Detaylar

Samsung Chromebook Plus modeliyle ilgili yapılan tanıtımlarda tüm detaylar ve özelikler açık bir şekilde belirtilmiş durumda. İşte tanıtımtan alınan notlara göre Samsung Chromebook Plus özellikleri;

İşletim Sistemi: Google Chrome

İşlemci / Yonga Seti: OP1, Hexa-core (Çift A72, Dörtlü A53)

Ekran: Dokunmatik Ekran Paneli ile 12,3 "2400x1600 LED Ekran, (3: 2 en-boy oranı)

Bellek: 4GB LPDDR3 Bellek

Sabit Disk: 32GB e.MMC

Renk: Platin Gümüş

Multimedya: Dahili Çift Dizi Dijital Mikrofon

Stereo Hoparlörler (1,5 W x 2) Stereo Hoparlörler (1,5 W x 2)

720p HD Kamera 720p HD Kamera

Ağ: 802.11 ac (2x2)

Bluetooth: v4.0

Bağlantı Noktaları: Kulaklık çıkışı / Mikrofon giriş kombinasyonu, 2 USB-C, 4K ekran çıkışı, Şarj etme], MicroSD Multi-media Card Reader

Giriş: Clickpad, Dokunmatik ekran, Kalem

Güç: 30 W USB-C ™ Adaptör 39Wh

Boyut: 280.8 x 221.6 x 12.9 ~ 13.9mm

Ağırlık: 1.08Kg (2.38lbs)

Yazılım: AirDroid Premium (ücretsiz bir yıllık abonelik, tam sürüm), ArtCanvas

Ek özelliker: Hızlanma Ölçer Sensörü, Jiroskop Sensörü