Samsung CES 2017de tanıttığı A serisi ile birlikte yeni bir dönemi daha başlattı.

Samsung tarafından CES 2017'de yapılan tanıtımlarda A serisinin 2017 yılında sunulacak versiyonları gösterildi. Galaxy A5 için yapılan tanıtımlar oldukça ilgi çekerken yeni özellikleri ve yenilenen tasarımıyla A5 2017 yılında da yeniden dikkat çeken telefon modellerinden birisi olmaya devam edecek.

Telefonu için yapılan incelemelerde özellikle telefonun suya karşı daha dayanıklı hale getirilmesi dikkatlerden kaçmıyor. Üstelik A serisinde artık standart olarak parmak izi okuyucusuna yer verilirken A5 modelinde de bu parmak izi okuyucusu daha güvenli bir telefon sunuyor. Telefon için yapılan tanıtımlarda telefonda yer alan özellikler ise şöyle açıklandı;

5.2 inç boyutlu Super AMOLED ekran 1920 x 1080 çözünürlük

146.1 x 71.4 x 7.9mm ölçüler

16 Megapiksel ön ve arka kamera

Cat.6 LTE modem

Sekiz çekirdekli 1.9 GHz frekans hızına sahip işlemci

3 GB RAM

32 GB dahili hafıza

256 GB destek sunan MicroSD kart

IP68 sertifikası

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac desteği,

Bluetooth 4.2, ANT+, USB Type-C ve NFC gibi bağlanabilirlik seçenekleri

3000 mAh batarya

Telefon için duyurualn bu özelikler, önceki versiyonlara göre çok daha iyi bir telefonun hazırlandığını bizlere gösteriyor. Bakalım yeni telefonlar piyasada ne kadar ilgi görecek.