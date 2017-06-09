Samsung çalışanı kumar borcunu ödemek için binlerce telefon çaldı!

Samsung çalışanı 8,474 akıllı telefonu çalmaktan tutuklandı. Üretim merkezindeki telefonlarını kumar borcunu ödemek için çaldı.

09 Haziran 2017 23:23 Genel

Güney Kore Suwon'daki üretim merkezinden Samsung cep telefonu çalan isminin Lee olduğu açıklanan hırsız 7 yıldan beri Samsung'da çalışıyor olup iki yıldan beri kumar işine girmiş. Engelli bir çalışan olan Lee, tekerlekli sandalyesine saklamış olduğu telefonlarla 800 milyon Won kazanmış yani 2.507.300 TL yapıyor. Para kazanmayı başaran hırsızın bu telefonları Vietnam'a gönderdiği gün yüzüne çıktı.

Samsung'un Vietnam'da satışa sunulan ürünlerinin oraya nasıl gittiğini araştırmasıyla ortaya çıkan bu olay ardından Lee, tutuklandı. Samsung'un kolay unutamayacağı bir anı olmuş oldu. Normal şartlarda şirkete girerken çıkarken taramadan geçiliyor ancak Lee isimli adamın engelli olması nedeniyle kontrole girmediği elini kolunu sallaya sallaya telefonları 2 yıl boyunca çalmış.

Samsung, bu son yılda kötü şeyler yaşadı bununla birlikte Note 7 talihsizliğine de uğradı. Ardından şirketin başkanı Lee Jae-Yonh hükümetin rüşvet olaylarına karıştı. Bunlar dışında binasında yangın gibi olaylar yaşadı. Galaxy S8 ile kendine gelmeye çalışırken şimdi de böylesi sinir bozucu bir durum yaşadı.

Peki siz yaşanan bu olay için ne düşünüyorsunuz?

sindar-okay
Şindar OKAY
Tüm yazıları
Çayı seven, çay sevmeyeni anlamayan ne yazık ki işi gereği genelde soğuk çay içen bu dertten muzdarip.. Ayrıca iki nokta cemiyetinin başkanı (..) Hayatı genel anlamda çay ve bilgisayar ile geçer. Teknoloji alanında makale ve haber ve analizler yazdı. Hizmetlerin gerçek kullanıcıları nasıl etkilediği hakkında bilgiler ile ilgileniyor..
Önceki Haber Note 8 işlemcisinde Qualcomm Snapdragon 836'yı bulundurabilir!
Sonraki Haber Aleyna Tilki'nin şarkısı neden YouTube'dan kaldırıldı?
 