Samsung çalışanı 8,474 akıllı telefonu çalmaktan tutuklandı. Üretim merkezindeki telefonlarını kumar borcunu ödemek için çaldı.

Güney Kore Suwon'daki üretim merkezinden Samsung cep telefonu çalan isminin Lee olduğu açıklanan hırsız 7 yıldan beri Samsung'da çalışıyor olup iki yıldan beri kumar işine girmiş. Engelli bir çalışan olan Lee, tekerlekli sandalyesine saklamış olduğu telefonlarla 800 milyon Won kazanmış yani 2.507.300 TL yapıyor. Para kazanmayı başaran hırsızın bu telefonları Vietnam'a gönderdiği gün yüzüne çıktı.

Samsung'un Vietnam'da satışa sunulan ürünlerinin oraya nasıl gittiğini araştırmasıyla ortaya çıkan bu olay ardından Lee, tutuklandı. Samsung'un kolay unutamayacağı bir anı olmuş oldu. Normal şartlarda şirkete girerken çıkarken taramadan geçiliyor ancak Lee isimli adamın engelli olması nedeniyle kontrole girmediği elini kolunu sallaya sallaya telefonları 2 yıl boyunca çalmış.

Samsung, bu son yılda kötü şeyler yaşadı bununla birlikte Note 7 talihsizliğine de uğradı. Ardından şirketin başkanı Lee Jae-Yonh hükümetin rüşvet olaylarına karıştı. Bunlar dışında binasında yangın gibi olaylar yaşadı. Galaxy S8 ile kendine gelmeye çalışırken şimdi de böylesi sinir bozucu bir durum yaşadı.

Peki siz yaşanan bu olay için ne düşünüyorsunuz?