Samsung, sesli asistanı Bixby'nin yeni sürümü olan Bixby 2.0'ı resmen duyurdu. Peki Bixby 2.0 bizlere neler sunacak...

Apple'ın Siri'sine rakip olan Samsung Galaxy s8 ile Bixby ismini verdiği sesli asistanını duyurmuştu. İlk başlarda İngilizce dilini zor algılayan Bixby aldığı güncellemeler ile sorunları giderildi. Fakat Samsung'un ilgi görmeyen sesli asistanı için, Galaxy S8'de Bixby'i aktif etme tuşunu devre dışı bırakma opsiyonunu kullanıcılarına sunmak zorunda kalmıştı.

Bixby 2.0 ile kullanım alanı genişleyecek. Güney Koreli teknoloji devi, hatalarından ders alarak bugün Bixby'nin yeni sürümü olan Bixby 2.0'ı resmen duyurdu. Bixby 2.0 akıllı telefonlarıyla beraber televizyon loT destekli buzdolabı, hoparlör ve diğer elektrikli ev aletlerine hükmedebilecek. Mesela, Bixby ile buzdolabı derecenizi düşürebilecek, klimanızın sıcaklığını ayarlayabilir ve Samsung TV'nizi yönetebileceksiniz. Yine sadece İngilizce ve Korece dil seçenekleri destekleyen Bixby 2.0'ın artık daha doğal bir konuşma yapısına sahip olduğunu belirtelim.

Bakalım Samsung Bixby 2.0 ile rakipleri karşısında nasıl bir performans sergileyecek?