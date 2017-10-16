Samsung'un sesli asistanı Bixby güncelleme alarak yeni özelliklere kavuşacak...

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modeliyle beraber sesli asistanını kazandırmıştı. Siri'nin en büyük rakibi olan Bixby, İngilizce ve Korece dil seçeneklerine sahip olmasına rağmen bu iki dili doğru düzgün konuşamadığı için büyük eleştiri topladı. Fakat Samsung bu sorunu çözmek için kısa süre içinde güncelleme yayınladı.

Samsung şimdi de Bixby'nin yeni sürümü olan Bixby 2.0'ı tanıtmakiçin çalışmalarına devam ediyor. Samsung'un 18 Ekim tarihinde düzenleyeceği geleneksel geliştirici konferansında Bixby 2.0'ın tanıtılacağı iddia ediliyor. Bixby 2.0 ile Samsung'un 3.parti uygulamalara yöneleceği söyleniyor.

Bixby 2.0 güncellemesinin Galaxy S8, Galaxy S8+ ve Note8 modellerine 2018'in ortalarına doğru gelmesi bekleniyor.

Sizce Samsung, Bixby 2.0 ile Siri'nin önüne geçebilecek mi?