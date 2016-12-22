Samsung Android 7.0 İçin Çalışıyor!

Samsung tarafından yapılan çalışmalar özellikle 2017 yılına dönük olarak gerçekleştirilirken bir yandan piyasaya sunulacak yeni telefonlar için çalışmalar yapılıyor bir yandan da mevcut telefonlar için işletim sistemi güncellemeleri hazırlanmaya çalışılıyor. Konu ile ilgili elde edilen son bilgilerde özellikle Galaxy serisine Android 7.0 Nougat güncellemesinin sunulması adına çalışmaların hızlandırıldığı ve 2017’nin ilk çeyreği itibariyle bu konuda güncellemelerin sunulmaya başlanacağı belirtildi.

Beta Testler Sürüyor!

Samsung tarafından yapılacak çalışmalar kuşkusuz milyonlarca kullanıcı etkileyecek ve daha iyi bir işletim sisteminin kullanılmasını sağlayacak. Bu açıdan kişilerin en büyük beklentilerinden birisi olan Android 7.0 için önemli bir gelişme de kaydedilmiş durumda.

Samsung, Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge için Galaxy Beta Programını açık bir şekilde başlatılırken iki telefon sonrasında Nougat güncellemesini alacak telefonların Galaxy S6 serisi olacağı belirtilmişti. Android 7.0 için şimdi ise Samsung Galaxy Tab 2 serisi için de güncelleme çalışmalarına başlandı. Bu bakımdan piyasada 6 farklı modeliyle Android 7.0 Nougat deneyimini sunmak isteyen Samsung bu konuda tüm kullanıcıları da heyecanlandırmış durumunda. Özellikle 2017 yılı itibariyle güncellemelerin artık betadan çıkması ve resmen kullanıma sunulması bekleniyor. yapılacak güncellemeler Android'in en yeni versiyonunu sunacağı gibi pek çok farklı gelişmiş ve yeni özelliğin de telefonlarda kullanılmasını sağlayacak.