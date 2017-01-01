2017 yılında yeni akıllı saatlerini piyasaya sunması beklenen Samsung, iki farklı patent için başvuruda bulundu.

Samsung tarafından üzerinde çalışmaların sürdürüldüğü yeni akıllı saatler için yapılan 2 patent başvurusu Samsung'un akıllı saatlere pek çok farklı özelliği de katacağını gösteriyor. Yapılan sızdırmalarda özellikle saatin sağa ve sola doğru çekilmesiyle birlikte pek çok farklı işlevi yerine getirilebileceği görülürken bu yeni özellikler ile akıllı saat kullanım deneyimi de artmış olacak. Bu bakımdan 2017 itibariyle marka tarafından piyasaya sunulacak olan yeni akıllı saatlerde Samsung'un ciddi bir fark yaratması bekleniyor.

Samsung Gear Serisini Güçlendiriyor!

Bugüne kadar en çok satılan akıllı saatleri piyasaya sunmaya başaran Samsung, sadece Gear S2 ile 400 bin adet satış yapmayı başarmıştı. Bu bakımdan 2017 yılında piyasaya sunulacak olan yeni saatlerle Samsung daha yüksek seviyelere ulaşabilir. Bu bakımdan her ne kadar saat sektöründe ciddi bir gerileme yaşanmış olsa da önümüzdeki dönemlerde piyasaya sunulacak yeni modeller saat sektörünün yeniden hareketlenmesini sağlayabilir.

Samsung ile birlikte Apple’ın da piyasaya sunacağı akıllı saatlerle yüksek özelliklerin kullanılabilir olması giyilebilir teknolojinin 2017 yılında daha yüksek seviyelere çıkmasını sağlayabilir. Bu bakımdan yapılan çalışmalar çok yakından takip edilebildiği gibi saatlere eklenecek yeni özellikler de kullanıcıların ilgisinin çekiyor. Bu açıdan 2016 yılında parlak bir şekilde geçmeyen akıllı saat sektörünün 2017 yılında daha farklı bir hale gelmesi söz konusu.