Samsung bir sonraki amiral gemisi modelinde Infinite Display teknolojisini ileri düzeye taşımak istiyor bununla birlikte dört yanı kavisli bir ekranla gelmesi bekleniyor

Samsung bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftalarda amiral gemisi modelini tanıttı. Akıllı telefonun Infinite Display'i büyük bir beğeniyle karşılanmıştı. Şirket bu durumdan memnun kalmış olacak ki kavisleri bir adım öteye taşımak istiyor. Şık olmasıyla dikkat çeken kavisli ekran tasarımıyla Samsung ileriye gitmek istiyor ve son iddialara göre Samsung, dört kenarı da kavisli olan yeni tür bir ekran için kolları sıvamış durumda.

Sadece sol ve sağ kenarda değil üst ve alt kenarların da kavisli olması için çalışma yapıyor. Ancak böyle bir telefonun ne kadar kullanışlı olacağı da beraberinde gelen etkenlerden. Çünkü yeni panelde ekran gövde oranı yüzde 98 civarına çıkıyor. Cihazın yan kavisleri dahi kullanıcılara zaman zaman sorun çıkartabiliyorken dört bir yanda kenar olması nasıl karşılanır bilmiyoruz, elbette bunu Samsung da düşünecektir.

Bu durumu göze alarak dört kenarı kavisli telefon için elini taşın altına koyacaktır. Galaxy S8'in kuşkusuz etkileyici paneli her ne kadar hoş göz alıcı olsa da, kavisli kenarları yalnızca cihazın sol ve sağ kenarlarını örtüyor.Bununla birlikte son raporlara göre Samsung, dört tarafın tümünde kavisli kenarlara sahip olacak yeni bir akıllı telefon paneli üzerinde çalışmaya başladı.İlginçtir sadece Samsung'un bu dörtlü kavisli panellerde çalıştığı deği LG'nin de kendi dört taraflı kavisli ekranlarında da çalıştığı ileri sürüldü.

Peki sizce Samsung, dört kenarı kavisli bir telefonle gelir mi?