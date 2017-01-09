Yayınlanan son raporda Samsungun 2016'da Apple'dan daha fazla aldığı ortaya çıktı.

Şirketler artık patent yarışına daha fazla önem veriyor ve bu konuda Apple'ın izlediği patent stratejini tercih etmeye başladı. IFI CLAIMS Patent Services'ın verdiği bilgilere göre Apple, patent sayısına göre yapılan sıralamada ilk 10'da bile değil. Bu oldukça dikkat çekici zira patent başvuruları ile tanınan Apple, bu konuda oldukça geride kalmış durumda.

Listede Kimler Var?

İlk 10 içerisinde Apple yer almasa da sektörün önde gelen markaları sıralamada üstlerde yer alıyor IBM, 2016'da 8.888 patentle gündeme geldi ve bu da sadece bir günde dahi 22 patent anlamına geliyor. Samsung, 5518 patentle günde 15 patent ile ikinci sırada yer aldı. Sıralamada diğer markaların birbirine oldukça yakın olması dikkat çekiyor. Qualcomm, Google, LG ve Sony gibi şirketler listeye girmeyi başardı.

Apple Ürün Kataloğu Geniş!

Apple'ın listede yer almaması yine markanın geniş bir kataloğuna sahip olduğu göz önüne alındığında, şu anki durum sürpriz değil. Apple birkaç önemli ürüne odaklandığından dolayı diğer teknoloji şirketleri kadar patent başvurusu yapmaması da bu açıdan makul karşılanabilir.

2016 yılı genelinde patent sıralamasında yer alan markalar ve patent sayıları ise şöyle;