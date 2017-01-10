Samsung'un Güney Kore'deki ana sayfasında yeni bir rapor yayınlandı. Rapor oldukça iddialı.

Samsung için sızdırlan yeni bir rapor, şirketin 2017'de 20 milyon Galaxy A telefonu satmayı hedeflediğini gösterdi. Üstelik sadece bu değil. Galaxy J serisinin satış hedefi çok daha yüksek ve beklentiler 100 milyon satış.

Bunlar Samsung'un iç satış hedefleri olsalar bile, kesin olarak tutturulması noktasında garanti verilmesi mümkün değil. Şirketin amiral gemisi olmayan cihaz serileri için bu kadar güçlü iddialarda bulunması da oldukça dikkat çekti.

A Ve J Serisi Yüksek Satışa Ulaşabilir!

Galaxy A (2017) serisi telefonlar geçen hafta piyasaya sürüldü ve özelikle su ve toz direncine sahip olmaları ile dikkat çekti. Ayrıca Galaxy S7'i anımsatan bir tasarım dili ile birlikte AMOLED ekranlar ve parmak izi tarayıcıları da cihazları cazip hale getiren detaylar arasında yer aldı.

Bugüne Kadarki Satışlar Tatmin Edici!

Galaxy J telefonlarının özellikle Hindistan ve Güney Amerika gibi gelişmekte olan pazarlarda çok başarılı olduğunu söylemek mümkün. Bu açıdan daha da geliştirilen ve donanımlı hale getirilen J ve A serisinde yüksek satış rakamlarına erişim sağlanabilmesi mümkün. Samsung özelikle Note 7 sonrasında çıtayı daha da yükseltirken, gözler yeni satış yılına çevrildi.