Samsung'un bir sonraki amiral telefonu için geri sayım başladı. Ortaya çıkan Galaxy S8'in sahtesi gerçeğini aratmıyor.

Henüz teyit edilmeyen Galaxy S8'in tam bir kopyası ortaya çıktı. Bununla birlikte Weibo, yani Çin teknoloji dünyasına bir şekilde en hızlı bağlantı noktamız diyebiliriz. Çin'deki insanlar bir mikroblog sitesi olan Weibo'da Galaxy S8'in kopyası yayınlandı. Samsung'un bir sonraki amiral gemsi modeline ait görsel Weibo üzerinden yayınlandı.

Bu görüntüler Çin'den geliyor. Klonun gerçek üründen önce çıktığına elbette şaşırmadık çünkü bu onların her zaman yaptığı şeyler. Galaxy S8'in gerçek olduğunu söyleyemiyoruz ancak eğer bu model eğer aynısı gibi olursa Güney Koreli teknoloji devi buna kızabilir.

Klonlanmış sahte görüntü daha önce sızdırılmış olan görüntülere göre biraz farklı ancak yine de Samsung'un izlerini taşıyor. Yuvarlak kenarlar, ince çerçeveler, Home tuşu ve arka kısımdaki parmak izi algılayıcı gibi özellikleri yer alıyor.

Peki siz sahte Galaxy S8'i nasıl buldunuz?