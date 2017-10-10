Sahte AdBlock Plus uzantısı bugüne kadar Chrome'un resmi Web Mağazası'nda listelenmiş ve 30 binden fazla kişi bu içeriği indirmiştir.

Fake AdBlock Plus Chrome uzantısı, yayından önce 37.000 indirime sahip. Sahte bir AdBlock Plus uzantısı, Chrome'un resmi Web Mağazası'ndaki yerini aldı ve dünya çapında kullanıcılar tarafından 37.000 kez indirildi. Google, girişimi Twitter'da keşfedilen paylaştığı @SwiftOnSecurity tarafından yönetilen bir güvenlik araştırmacısı tarafından tespit edildikten sonra kaldırdı.

Uzantı gerçek anlaşmaya benziyordu, bu yüzden çok insanı kandırdığını merak etmedim. Bununla birlikte, özellikle AdBlock'un 10 milyondan fazla kullanıcısı olan iyi bilinen bir hizmet olduğunun ve zaten Chrome Web Mağazası'nda bir uzantısı olduğunu düşünürsek, Google'ın doğrulama sürecinden geçmesi oldukça garip.

Uzantının kötü amaçlı olup olmadığı konusunda hiçbir kelime yoktur, ancak geliştiricinin yalnızca eğlence amaçlı olarak oluşturmadığını varsayabilir. Dolayısıyla, onu en son indirdiyseniz, en iyi şey onu kaldırmak ve daha sonra gerçek olanını Chrome Mağazasından indirmektir.

Google, her zaman kötü amaçlı Chrome uzantılarıyla ilgili sorunlar yaşıyordu. 2015 yılına gelindiğinde, kullanıcıların doğru karar olduğu kanıtlanan Chrome Web Mağazasında listelenmeyen uzantıları indirmesini engelledi. Şirket, kullanıcılardan istenmeyen uzantılarla ilgili olarak yüzde 75 daha az destek isteği aldığı sırada söz verdi.

Google mağazada görünen sahte Chrome uzantılarını engellemeye çalışıyor ancak yine de uzun bir yolu var gibi görünüyor. Her birinin yerini tespit etmek imkansız olmasa da zor olabilse de, kötü niyetli yazılımın Chrome Web Mağazası'na girme şansını en aza indirgemek için şirketin doğrulama sürecini yükseltmesi gerektiği açıktır.