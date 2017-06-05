Türkiye'nin önemli internet platformlarından biri olan dev siteye rekabet kurumu tarafından soruşturma açıldı.

Rekabet Kurumu, geçtiğimiz saatlerde Sahibinden.com hakkında soruşturma açtığını duyurdu. Bununla birlikte soruşturmaya gerekçe olarak 'hâkim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı' iddia etti. İnternette önemli platformlardan biri olan sahibinden.com, Rekabet Kurumu tarafından başlatılan soruşturmanın şokunu yaşıyor. Rekabet Kurumu, Sahibinden.com hakkında, "Piyasaya hakim olma durumunu, aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullanmak" iddiası ile soruşturma başlattı. Bununla birlikte yapılan açıklamada ön araştırmada elde edilen bilgi ve belgeler delil olarak kullanılacak. Rekabet Kurulu'nun bulguları ciddi ve yeterli bulunup bulunmadığıyla kanunları ihlal edip etmediğine yönelik soruşturma açıldı.

Yapılan açıklama şu şekilde: "Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticareti A.Ş.'nin hakim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiası üzerine yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulu tarafından karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi ve belgeler ile yapılan tespitleri 04.05.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticareti A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 17-15/175-M sayı ile karar verdi."

Söz konusu soruşturmanın sonucuna göre Sahibinden.com hakkında nihai karar verilecek.