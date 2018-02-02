Çin'de 20 saat boyunca blgisayar oyunu oynadıktan sonra belden aşağısı felç oldu...

Çin'de yaşanan olayda kimliği açıklanmayan kişi oyun bağımlısı olduğu ve arkadaşlarıyla saatlerce oyun oynadıktan sonra felç oldu.

Kendini oyuna öyle kaptırmış olmalı ki 20 saat boyunca yerinden kalkmadan internet kafede oyun oynadığı söyleniyor. 20 saat boyunca hiçbir gereksinim duymadan oyun oynayan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak felç durumunun kalıcı olup olmadığı henüz belli değil.

Fakat genç adamın vücudundaki sinirlere zarar verdiği tahmin ediliyor. Hala tedavisi süren Çin'li gencin takıntı derecesinde oyun meraklısı olduğunu ve bunun hayatına maal olabiceğini söyleyelim.



Siz kaç saat oyun oynuyorsunuz?