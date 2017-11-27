Rusya, Twitter'ın kişisel veri uygunluğunu kontrol edeceğini açıkladı.

Rusya'nın iletişim gözlemcisi Roskomnadzor Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Twitter tüm şirketlerin Rusya vatandaşlarının kişisel verilerini Rus topraklarında depolamasını gerektiren kanunlara uyup uymadıysa önümüzdeki yıl kontrol edeceğini söyledi.

Roskomnadzor başkanı Alexander Zharov RT web sitesine verdiği demeçte "Onlara sözlerini yerine getirmelerinden emin olmak için 2018 sonuna kadar bunları kontrol edeceğimizi kesinlikle söyleyebiliriz," dedi.

Zharov, Twitter yönetimi tarafından Rusya vatandaşlarının verilerini 2018 yılının ortalarına kadar yerelleştirmeyi planladığını bildiren bir mektuptan bahsetti.

Geçen yıl Rusya, bir mahkeme firmanın Rusya'nın veri yasalarını ihlal etmekten suçlu bulunmasının ardından Microsoft'un sahip olduğu sosyal paylaşım sitesi olan LinkedIn'e erişimi engelledi.

Roskomnadzor ayrıca Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Google tarafından arama motorunun algoritmasını tek tek web sitelerini yeniden sıralamak için değiştirmediğini bildirdiğini söyledi.

Roskomnadzor internet sitesinden yaptığı açıklamada, Google Roskomnadzor'dan RT ve Sputnik Rus medya organlarıyla ilgili bir talep üzerine yanıt verdiğini söyledi.

Alphabet Executive Başkanı Eric Schmidt, bu ay uluslararası bir forumda konuşarak, Sputnik makalelerinin Google'da görünmesini isteyen bir soruya, şirketin "bu tür web sitelerine" daha az önem verdiklerini söyleyerek yanıtladı.