Rusya'da otomatlar Instagram için "like" satmaya başladı bunun beraberinde AVM'deki otomatlar üzerinden sosyal medya ilgisini paraya dönüştürdüler.

Sosyal medyaya olan ilgiyi Ruslar paraya dönüştürmeyi başardılar. Instagram'a selfie yükleyen fakat beklediği kadar ilgi görmeyen Ruslar için AVM'lerdeki otomatlar üzerinden beğeni satın almak mümkün olup dileyen Instagram kullanıcıları yine bu otomatlar üzerinden de takipçi de satın alabilecek. Ruslar için artık AVM'ler sadece alışveriş yerleri değil Instagram kullanıcıları artık AVM'lerden takipçi ve beğeni satın alabilecekler.

Otomatlar ayrıca nakit para üzerinden alışverişe de imkan tanıyor bununla birlikte kullanıcılar yaklaşık 1 dolara 100 beğeni de satın alabiliyor. Aynı zamanda 2 dolar ödemesi yapan kullanıcılar ise kendilerini 100 yeni takipçi edinebiliyor. Söz konusu Snatap isimli bir Rus firmanın geliştirdiği otomatlardan ülkede şimdilik 20 adet bulunuyor fakat dileyen yatırımcılar otomatları satın alıp kendi mağazalarında yerleştirebilecekler.

Böylece zamanla Instagram otomatlarının sayısının artacağı da tahmin ediliyor. Bu otomatlar aynı zamanda Rusya'nın Facebook'u olarak bilinen VK.com kullanıcıları için de like ve takipçi satışı yapıyor.

Peki siz Instagram için yapılan like satışı için ne düşünüyorsunuz?