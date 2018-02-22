İnternetteki YouTube ve Netflix gibi platformlardaki dizi ve filmlere RTÜK denetimi komisyondan geçmeyi başardı...

Geçtiğimiz günlerde internetteki videolu içerik yayınlarına RTÜK denetiminin gelebileceği haberini sizlere duyurmuştuk. RTÜK; Netflix, YouTube, PuhuTV ve BluTV gibi yayınları denetlemek istiyordu. Komisyona sunulan yasa tasarısı bugün komisyondan başarılı bir şekilde geçtiği bilgisi geldi.

RTÜK bu platformlara ne gibi yaptırımda bulunabilecek? RTÜK düzenlemenin yasalaşması durumunda internet yayınlarının lisans başvurusunu iptal edebilecek. Uygunsuz içerik kapsamında lisans iptali yapacak olan RTÜK'ün, Netflix gibi yabancı yayınları nasıl denetleyeceği bilinmiyor.

Maliye Bakanı Naci Ağbal; "Söylediğiniz endişeleri giderecek ne var, bakalım. İyileştirilebilecek alanlar varsa iyileştirelim. Yayıncılığın kısıtlanması gibi bir anlayışımız yok. Kurallı, kaideli bir piyasa faaliyeti varsa, herkes aynı kurallara tabii olmalı diyoruz." ifadelerini kullanarak yayıncılığın kısıtlanmayacağının altını çizdi.