Angry Birds yapımcısı Rovio, gelecek dönemde halka arzın mümkün olduğunu açıkladı. Dönüşümün iyi olmasından dolayı yeni birşeylerin peşinde olabilirler.

Angry Birds oyuncusu olan Finlandiya mobil oyun ve animasyon stüdyosu Rovio, Çinli Tencent Holdings'in şirketi satın almak istediğini gösteren bir medyada yapılan yorumlardan vazgeçerken, borsada bir liste hazırlayabileceğini belirtti. Teknoloji haber sitesi Information, isim verilmeyen kaynaklardan bahsederek, Tencent'in Rovio için olası bir 3 milyar dolarlık teklifi araştırdığını ve Rovio'nun bir halka arz (IPO) düşünebileceğini söyledi.

Şirket Cuma günkü e-postayla gönderilen ve The Information raporundan sorulduğunda yaptığı açıklamada, "Biz ve hissedarlarımız düzenli olarak Rovio'yu daha da geliştirmek için farklı alternatifleri değerlendirdiler" dedi. Şirket, "Rovio'nun ve stratejik hedeflerinin güçlü bir şekilde büyümesini desteklemek için gelecekte bir noktada bir borsa da olabilir, ancak Rovio ve sahipleri olası bir halka arz konusunda herhangi bir karar vermediler" dedi.

Yıllarca düşen kazanç, işten çıkarmalar ve işten çıkarmalar sonrasında Rovio, Angry Birds filminin piyasaya sürülmesinin oyun satışlarının artırılmasına yardımcı olması nedeniyle geçen yıl kazanca dönüştürdü. Şirketin% 70'i şirketin kurucularından Niklas Hed'in amcası olan Kaj Hed'e ait. Geçen yıl, Tencent, Finlandiya'nın önde gelen diğer oyun oyuncusu Supercell'de 8.6 milyar dolar değerinde bir çoğunluk hissesi satın aldı.