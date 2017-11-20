Xiaomi, Mi A1'in Hindistan'da Rose Gold rengi ile satışa sunulacağını açıkladı.

Yeni renk, Mi.com'da bugün gece yarısı başında sunulacak. Mi A1, Eylül ayında Rose Gold varyantının lansmanı sırasında duyurulmuş olsa da sadece Hindistan'da Siyah ve Altın türevlerinde mevcut olduğunu açıklanmıştı. Ancak bugün başlayarak, Rose Gold rengini bekleyen müşteriler nihayet kendileri için sipariş verecekler.

Rengin dışında cihazla ilgili başka bir şey de yok. Şirketin tüm Android One ve hızlı güncellemeleri doğrudan Google'dan gördüğü halde Android Oreo güncellemesini şimdiye kadar piyasaya sunacağını umuyoruz, ancak cihaz bugüne kadar Nougat'ta.