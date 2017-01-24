Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bu yıl kullanılması beklenen Rolls Royce, arama kurtarma botu Avrupa Birliği destekli olmasıyla öne çıkıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bu yıl kullanılması beklenen Rolls Royce, arama kurtarma botu Avrupa Birliği destekli olmasıyla öne çıkıyor.

Uluslararası Göç Örgütü ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Rolls Royce, sahil güvenlik botları Türkiye'de yer almayaca başlayacak. Proje sonunda üretilecek olan botların Türkiye kıyılarında özellikle kriz bölgelerinde yani göçmenlerin kaçış için kullandıkları bölgelerde yer alacak. Bununla birlikte mültecileri ve göçmenleri kurtarmakta görev alacak Rolls Royce'dan 6 adet temin edilecek.

Her biri ise 8 silindirli MTU 2000 serisinin kullanılacağı projeye sahip olacak olup alabora olması durumunda geminin boylamasına ekseni etrafında 360 derece tam dikey dönüşü tamamlayarak bu olağanüstü hallerde bile çalışmaya devam edecek olması en etkili özelliği. Alüminyum gövdeli olup dalgakıran teknolojine sahip olarak üretilecek olan botlar sahip olduğu MTU 8V 2000 M84L motorlarından güç alacak olup arama kurtarma çalışmaları esnasında 33 knot maksimum hıza erişebilecek..

Antalya'da üretilecek!

Antalya'da üretilmesi beklenen botların ilki için teslim tarihi verildi. Buna göre Mayıs ayında ilki teslim edilecek olup geriye kalan 5 bot ise 2017 yılının sonunda Sahil Güvenlik Komutanlığı'na teslimi yapılacak.

Rolls Royce ile ilgili MTU Denizcilik ve Kamu İlişkileri Birim Başkanı ”Motorlarımız beklenmedik alabora durumları da dahil olmak üzere arama kurtarma gibi zor operasyonlar için özel olarak tasarlandı. Motorlardaki özel bir kit sayesinde sadece bir tabaka gres yağı, motorun tüm parçalarını yağlamaya yetiyor.” sözlerini kullandı..

Peki siz yeni güvenlik botlarının donanımlarını nasıl buldunuz?