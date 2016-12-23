RollerCoaster Tycoon Classic Mobile Geldi

RollerCoaster Tycoon Classic, özellikle DOS döneminin grafikleri denildiğinde akla ilk gelen oyunlardan bir tanesi olurken artık mobil için geri döndü. Ücretli olarak sunulan bu oyun için kişilerin ödeme yapması gerektiği gibi uygun bir fiyat üzerinden kişilerin RollerCoaster Tycoon ile nostalji yaşaması mümkün olacak.

RollerCoaster Tycoon Fiyatı Ne Kadar?

6 Dolar fiyat üzerinden satışa çıkartılan RollerCoaster Tycoon için üstelik kısıtlanmış ya da demo bir versiyon bulunmuyor. Üstelik oyun içi satın alımlar da çoğu noktada gerekli tutulmuş gibi görünüyor

RollerCoaster Tycoon ile en iyi parkı inşa etmeye çalışırken keyifli zaman geçirebilirsiniz. Parkta farklı cazibe alanları yaratmak, ilgi çekecek oyuncakları kurmak ve ekonomiyi yürütmek RollerCoaster Tycoon ile birlikte farklı bir deneyim sunar.

RollerCoaster Tycoon Classic (Android sürümü) için tıklayınız

RollerCoaster Tycoon Classic (iOS versiyonu) için tıklayınız

Oyunu indirmek için yukarıda yer alan Google Play Store ve App Store bağlantılarına tıklayabilirsiniz.

RollerCoaster Tycoon Hakkında

Bilgisayar için geliştirilen RollerCoaster Tycoon, ilk kullanıma sunulduğu dönemlerden itibaren farklı versiyonları ile piyasaya sunuldu. Kısa süre içerisinde yüksek ilgi gören RollerCoaster Tycoon, kişilerin Roller Coaster kurarak farklı oyuncaklar oluşturması ve yüksek ziyaretçi çekmeye çalışması ile oldukça farklı bir oyun sunuyor.