Crystal Dynamics tarafından geliştirilen efsane oyunun Türkçe yaması sunuldu. Bununla birlikte oyun artık Türkçe oynanabilecek..

Rise of the Raider yani Tomb Raider Yükselişi oyunu aksiyon ve macera yapısına sahiptir. Dünya çapında sevilen oyunun ülkemizde de hayranları oldukça fazla. Lara Croft ounun bu serisinde ölümsüzlüğün sırrını keşfetmek için mücade ediyor. Heyecan verici bulmacaların yer aldığı oyunda antik yazıların şifrelerini çözmemiz gerekiyor. Oyun İngilizce olduğu için ne yazık ki bazı kullanıcılar tam olarak keyif alamıyordu. Ancak oyunun %75'lik çevirisi geçtiğimiz günlerde bir oyuncu tarafından yayınlandı. Oyunun çevirisinde oyunun senaryosu hakkında daha iyi bilgi alabiliyoruz.

Tomb Raider Yükselişi Türkçe yama neler getiriyor?

Oyunun Türkçe yaması menü, altyazı ve senaryo modunda etkileşimleri sunuyor. Kitap, belge gibi uzun metinler halen İngilizce olarak bu yamada yer alıyor. Çünkü oyunun %100 Türkçe yaması değil %75'lik kısmı Türkçe.

Kısmen Türkçe olan Rise of the Tomb Raider oyununu Türkçe olarak bitirmek isteyenler bu yama ile bu isteklerini gerçekleştirebilecekler. Henüz kontrol aşamasında olan İngilizce kısımlar yamada mevcut.

Rise of the Tomb Raider Türkçe yama nasıl kurulur?

İndireceğiniz dosya v1.0 build 668.1_64 sürümü ile uyumlu olup 3 GB büyüklüğündedir. Türkçe yama ile lgili tüm detaylara aşağıda yer alan bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Rise of the Tomb Raider Türkçe yamasını indirmek için buraya TIKLAYINIZ.

Peki siz oyunu Türkçe olarak oynamayı düşünüyor musunuz?