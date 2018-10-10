Otomobil üreticisi Renault, Ekim ayında araç alımlarda sıfır faiz fırsatı sunuyor. Kampanya Dacia marka otomobiller içinde geçerlidir...



Otomotiv sektöründe yaşanan fiyat ve faiz artışları firmaları yeni kampanyalar yapmaya itiyor. Bunlardan birtanesi de Renault'tan geldi. Yeni bir kampanya düzenleyen marka belli bir miktar ve süre için sıfır faizle araç sahibi olmaya olanak sağlayacak yeni bir kampanya duyurdu.

Kampanya kapsamında binek ve hafif ticari tüm Renault modellerinde maksimum 30 bin TL kredi ve 12 aya varan vade seçeneklerinde sıfır faiz fırsatı sunuluyor. Daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise maksimum 200 bin kredi ve 48 aya kadar yüzde 2,34 sabit faiz oranı bulunuyor.

Ayrıca Ekim ayında Renault Clio HB ve Megane Sedan sahibi olmak isteyen müşteriler için özel bir kampanya fırsatı da yer alıyor. Ekim ayında hurda araç teşvikinden yararlanacak Renault müşterileri, kampanya kapsamında devlet desteği ile birlikte Clio HB modeline 79.900TL, Megane Sedan’a ise 91.900TL’den başlayan fiyatlarla sahip olabiliyor.

Ekim ayında Captur 137.400TL, Kadjar 179.750TL, Kangoo 108.300TL, Trafic ise 136.100TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Benzer kampanyanın Renault'un alt markası Dacia için de geçerli olduğunu belirtelim.