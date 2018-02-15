Google, reklamları otomatik olarak engelleyen yeni Chrome sürümünü bugün indirime sunacak...

Google, başarılı tarayıcısı Chrome'u yeni özellikleri ile güncelleyeceğini geçtiğimiz aylarda açıklamıştı. Chrome 65 olarak duyurulan yeni sürüm, reklam engelleme eklentisini tümleşik olarak barındırması ile ilgi çekmişti.

Elde ettikleri gelirlerin büyük bir bölümünü reklamdan kazanan Google'ın kendi tarayıcısına reklam engellemeye resmi olarak izin vermesi ilk olarak garip karşılandı. Fakat yayınlanan dökümanlar, Chrome'un reklam engelleme konusunda Adblock eklentileri gibi katı davranmadığını ortaya koydu.

Chrome 65 sürümü ile Google reklamları görünmeye devam edecek. AdSense'e bağlı olmayan 3.parti pop-up reklamlar, ekranın tamamını kaplayan reklamlar, otomatik başlayan videolu reklamlar ve yine ekranın büyük bir bölümünü kaplayan reklamlar engellenecek.

Fakat bu reklam engelleme özeliği kullanıcının opsiyonuna sunulacak. Yani kullanıcı isterse bazı sitelerdeki bütün reklamları görüntüleyebilir.



Siz Chrome'un reklam engelleme özelliğini kullanmaya başladınız mı?