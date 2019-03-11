Xiaomi’nin Redmi alt marka özellikleri zaten telefonlardan çok aranan iki şeye sahip ve şimdi üçüncü telefonunu duyuyoruz.

Redmi 7 tam bir hafta içinde resmi olacak. Bir Weibo sayfasında , Redmi’nin Genel Müdürü Lu Weibing, şirketin Pekin’deki 18 Mart etkinliğinde Redmi 7 ve Not 7’nin resmi olarak geldiğini resmen açıkladı.Telefonun görüntüleri teaser posterinde gösteriliyor ve daha önce sızdırılmış olan özellikleri onaylıyor gibi görünüyor. Önde, çentik içine yerleştirilmiş 8MP selfie kamerası ile 6.26 inç HD + çözünürlük LCD bulunuyor.

Sekiz çekirdekli Snapdragon 632, 2 GB / 16 GB, 3 GB / 32 GB ve 4 GB / 64 GB RAM seçenekleri ve depolama seçenekleriyle birlikte gelecek. Arka LED flaş ve parmak izi sensörü ile birlikte ana 12MP ve 5MP kamerayı birleştiriyor. Eski microUSB portu ile doldurulabilen Redmi 7 içinde cömert bir 3.900 mAh bataryaya sahip olacak.

Siyah, kırmızı, mavi, pembe, beyaz, yeşil, mor ve gri gibi renk seçenekleriyle gelecek olan cihazın ülkemizde satışı olup olmayacağı henüz belli değil.