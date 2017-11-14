Dünyanın en büyük forumu olarak gösterilen Reddit karmaşık tasarımından sonunda kurtuluyor...

Uzun yıllardır hizmet veren Reddit, karmaşık tasarımından nihayet kurtulacak. Reddit'in 2015 yılından bu zamana kadar görev yapan CEO'su Steve Huffman, Reddit'in tasarımının değişeceğini açıkladı.

Steve Huffman, kullanıcıların Reddit'in arayüzünün karmaşıklığından dolayı siteye bir kez girdikten sonra bir daha girmediklerini söylüyor. Bu durum da siteyi tasarım açısından köklü bir değişiklik yapmaya zorlayacak gibi görünüyor.

Steve Huffman, VentureBeat'e verdiği röportajda, Reddit'in mükemmel yemekler yapan ancak servisi berbat olan bir restoranda benzetti. Huffman, bu yüzden servisi yani tasarımı yenilemek istediklerini ve bu yeniliğin çok köklü olacağını dile getiriyor.

Ancak CEO, bu değişiklik için ne bir tarih ne de bir ipucu vermiyor. Tahminlere göre; Reddit'in yeni web arayüzü, daha kullanışlı olan mobil arayüzünden ilham alınarak geliştirilecek.

iOS platformunda geçtiğimiz haftalarda yayınlanan Apollo isimli Reddit istemcisi, arayüzü ve sunduğu özellikler ile Reddit'in resmi uygulamasından daha kullanışlı görünüyor. Reddit, 3. parti istemcilerden de ilham alabilir.