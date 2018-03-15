Reddit, Marketing Land tarafından bildirildiği gibi, mobil uygulamalarında yerel tanıtılmış yayınlar başlattığını duyurdu.

Yakında Reddit mobil'de "Tanıtıldı" yazan ilginç yeni girişleri göreceksiniz ve bu aslında tam olarak ne olduklarını söylüyor. Bir sonraki haftadan itibaren Reddit, resmi mobil uygulamalarında kullanıcı tarafından yapılan girişlerle karıştırılmış uygun şekilde işaretlenmiş yerel sponsorlu yayınları göstermeye başlayacak.

Sosyal iletişim ağı, web sitesini uzun süredir reklamverenler için dostça hale getirme çabasında değişiklikler yapıyor geçen yıl, şirketlerin giderek artan popüler platformda reklam vermesini kolaylaştıran yeni bir self servis reklam arayüzü bile yayınladı.

Reklamverenlere gönderilen bir e-postada Reddit, 330 milyon aylık aktif kullanıcısının çoğunun mobil cihazlarda web sitesine eriştiğini ve bunların yüzde 80'inin platformda bulunmadığını söyledi.

Ayrıca, uygulama kullanıcıları artık tüm platformlarda Reddit'e harcanan toplam sürenin yüzde 41'ini oluşturuyor. Bu sayıları dikkate alarak, mobil cihazlarda sponsorlu yayınların başlatılmasının yalnızca sosyal ağ için bir zaman meselesi olduğunu söyleyebilirdiniz. Reklamverenlere uygulama içi tanıtılan yayınlar aracılığıyla reklam sunma seçeneği sunmak, daha çok ilgili taraflar ve şirket için daha fazla reklam parası anlamına gelebilir. Bu hareketin iyi karşılanıp karşılanmayacağı ise merak konusu. Reddit şefi Steve Huffman bir keresinde bir röportajında dediği gibi, Redditors “saçmalanmaktan hoşlanmıyor”. Bu nedenle reklam politikasında daha iyimser bir tavır benimsemek istiyor.