RED, tamıtamına 80.000 dolara satışa sunulacak olan 8K video çekim yapabilen Monstro 8K VV kamerasını tanıttı...

Ütopik fiyatları ile dikkat çeken RED, Weapon 8K VV adını verdiği 8K video çekebilen yeni kamerasını bugün duyurdu. Toplam 80.000 dolara satılacak olan Weapon 8K VV tam bir teknoloji harikası. Weapon 8K VV kamera 8K çözünülüğündeki videoları tam 60 FPS hızında kaydedebiliyor.

35.4 megapiksel fotoğraf çekebilen Weapon 8K VV, düşük ışıkta neredeyse sıfıra yakın noise oluşturarak yüksek ISO değerlerine çıkabiliyor. 17+ dinamik aralık stop sunan kamera 2018 yılının başlarında satışa sunulacak. Firma ayrıca önümüzdeki yıl 1.200 dolarlık telefonunu olan Hydrogen'i de pazara sunacak.

Weapon 8K VV özellikleri

MONSTRO 35.4 Megapiksel CMOS

17+ dinamik aralık

8K/60 FPS video kaydı

Saniyede 300 MB veri yazma

Değiştirilebilir lens

ProRes ve Avid ile 4K/30 FPS, 2K/120 FPS dönüştürme