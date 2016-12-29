Recep İvedik 5 Ne Zaman Çıkacak?

İlk olarak 2008 yılında vizyona giren ve bu tarih itibariyle çok iyi dönüşleri almayı başaran Recep İvedik için 2017 yılından yeni bir versiyon daha sinemalarda olacak. Recep İvedik 5 olarak adlandırılacak yeni filmde yine farklı bir konu ve Recep İvedik'in farklı bir macerası beyaz perdeye aktarılacak.

17 Şubat’ta Recep İvedik 5 Geliyor!

Konu ile ilgili bilgiler Şahan Gökbakar tarafından Instagram hesabı aracılığıyla paylaşılırken Recep İvedik 5’in 17 Şubat günü sinemalarda olacağı belirtildi. Bu bakımdan yaklaşık iki aylık bir süre içerisinde beyazperdede yeniden yer alacak Şahan Gökbakar daha önceki filmleri ile yakaladığı yüksek rakamları geçerek yeniden rekor kırmaya çalışacak.

Recep İvedik 4 Rekor Kırmıştı!

Son olarak piyasaya sunulan Recep İvedik 4 ile 7 milyon 369 bin 098 kişiye ulaşmayı başaran ve tüm zamanların gişe rekorunu kıran Şahan Gökbakar, Recep İvedik 5 ile birlikte bu konudaki hedefini de yükseltiyor. Senaryo yeni filmde de yine Recep İvedik tarafından yazılırken yönetmen koltuğunda Tolga Gökbakar oturuyor. Yeni film ile ilgili bugüne kadar özellikle konusu hakkında detaylar paylaşılmadı. Önümüzdeki günlerde bu konuda da detayların gün yüzüne çıkması bekleniyor. Filmin konusu gibi filmde yer alacak diğer oyuncular da şu an için bilinmiyor.