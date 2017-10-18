Razer'ın ilk akıllı telefonu bugün görüntülendi...

Oyuncu ekipmanları üreten Razer, son zamanların satışa sunduğu giyilebilir teknolojileri ile mobil sektöre giriş yapacağının mesajını vermişti. Razer, geçtiğimiz hafta 1 Kasım tarihinde bir etkinlik düzenleyeceğini ve bu etkinlikte ilk telefonunu tanıtacağını açıklamıştı.

Android işletim sistemi ile çalışacak olan Razer'ın telefonu donanımsal açıdan çok güçlü olacak. Razer akıllı telefonun 8GB RAM ile geleceği söyleniyor. Telefonda işlemci olarak ise Snapdragon 835 yonga seti bulunacak. 2K çözünürlüklü 5.7 inç büyüklüğünde ekranı ile gelmesi beklenen telefon kameralara yakalandı.

Fotoğraflarda çift kamera kurulumu ile geleceği görünen Razer'ın telefonunun, ekran konusunda nasıl bir yapıda olacağı henüz bilinmiyor. Tahminlere göre Razer, ilk telefonunda çerçevesiz ekrana geçiş yapmayacak ve ekran/kasa oranı düşük bir telefon ile karşımıza çıkacak.

Android 7.1 Nougat ile geleceği söylenen Razer telefonu, bakalım rakiplerinin karşısında nasıl bir başarı grafiği sergileyecek?